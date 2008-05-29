Восени за долар можуть давати 5,2 гривні
Прогноз експерта
Харків. 29 травня. УНІАН. Без інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку курс долара на осінь може досягти позначки 5,2 грн./дол.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ЗАТ «Альфа-банк» з посиланням на директора блоку «Казначейство і ринки капіталу» Андрія БОБИШЕВА.
«Прогноз широкий - торгуватиметься в межах 4,5-4,8 грн./дол. до кінця вересня. Я думаю, що коливання можуть бути широкі, вони залежать, насамперед, від дій Нацбанку. Якщо Нацбанк продовжуватиме політику відсутності політики, якщо він піде з міжбанківського ринку і на ньому не з`являтиметься восени півтора-два місяці, може бути 5,2 грн./дол. - сказав А.БОБИШЕВ. - Оскільки інструменти хеджування не розвинені, то абсолютно зрозуміло, що ринок функціонує неефективно і курс може літати туди-сюди. Сезонність дуже велика. Нацбанк купує долар влітку і продає долар восени».
Щодо відміни в Україні офіційного курсу гривні як такого А.БОБИШЕВ наголосив, що в багатьох країнах офіційного курсу як стабільної категорії немає і значення офіційного курсу визначається виключно ситуацією на валютному ринку.
«Як мені видається, більша частина країн функціонує в умовах, коли офіційного курсу немає, тобто він, звичайно, є, якийсь курс нацбанку завжди котирується. Курс необхідний всім для зовнішньоторговельних контрактів, для аудиторів, він усім потрібний, питання в тому, як його визначати. Мені здається, що в більшій частині країн центральний банк використовує для встановлення офіційного курсу фіксинг сьогоднішнього або вчорашнього дня на реальному ліквідному ринку, тобто стосовно України він був би десь на рівні 4,77 грн./дол. сьогодні, кілька днів тому він був би в районі 4,60 грн./дол. Здається, це найчесніша ситуація», - сказав А.БОБИШЕВ.
На його думку, на сьогодні в Україні фактично не існує перешкод для того, щоб пов`язати значення офіційного курсу гривні з ринковим. При цьому проблемою залишається небажання змінювати систему, що склалася в Україні.
«Мені здається, немає реальних проблем. Є проблема, що у нас стала система, сталий устрій, і її зламати складно. І в процесі переходу, звичайно, будуть жертви певні, проблеми, але, виходячи зі світової практики, це найбільш оптимальна система, ніж те, що є, точніше те, що було донедавна. А те, що є зараз, то, напевне, ще ніхто до кінця не розуміє, як ця система працює», - сказав А.БОБИШЕВ.
Довідка УНІАН. З 22 травня НБУ укріпив офіційний курс гривні з 5,05 грн./дол. до 4,85 грн./дол.