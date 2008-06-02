Фельдман продає свій сирний бізнес американцям

Харків. 2 червня. УНІАН. Концерн АВЕК завершив переговори з іноземним інвестором про продаж великого пакету акцій його сиро-молочного бізнесу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Концерну, при цьому Концерн залишає за собою блокуючий пакет акцій у підприємствах групи, до складу якої входять такі компанії, як «Шебелинське молоко», «Вовчанський масловиробний завод» та флагманське підприємство – «Великобурлуцький сировиробний завод».

Прихід нового акціонера розглядається не лише як можливість залучення необхідних для модернізації виробництва інвестицій, але й як придбання серйозного та досвідченого партнера у сферу управління, - повідомили у прес-службі Концерну.

За неофіційною інформацією, покупцем активу є американська кампанія «Consoris-Capital».

Як відомо, почесним президентом «Концерну АВЕК і Ко» є народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН.