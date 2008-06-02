«Турбоатом» поставить в Грузію запчастини для гідротурбін

Харків. 2 червня. УНИАН. ВАТ «Турбоатом» поставить запасні частини для гідротурбін ГЕС «Варціхе» (Грузія).

Як повідомили в УНИАН у прес-службі підприємства, відповідний контракт між ВАТ «Турбоатом» і ТОВ «Варціхе 2005» підписаний сьогодні в компанії.

Згідно з умовами контракту, «Турбоатом» здійснить великий капітальний ремонт поворотно-лопатової гідротурбіни типу «Kaplan» одиничною потужністю 23,8 Мвт і діаметром робочого колеса 5 м з розрахунковим напором 14,92 м.

У номенклатуру запчастин входять лопати робочого колеса, деталі кінематики та підшипники напрямного апарату, ущільнення валу та інші позиції загальною вартістю 2 млн. дол.

Поставка гідротурбінного встаткування на ГЕС «Варціхе» почалася в 1976 р. На сьогодні на чотирьох станціях установлено 8 гідротурбін виробництва ВАТ «Турбоатом».

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру «Турбоатома» входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механікообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

ТОВ «Варціхе 2005» являє собою каскад гідроелектростанцій. «Варцихе ГЕС» розташована в Імеретинському регіоні на ріці Ріоні на заході Грузії. Її проектна потужність становить до 190 Мвт.