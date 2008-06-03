Міліціонер погорів на хабарі

Харків. 2 червня. УНІАН. Службою безпеки України припинено протиправну діяльність співробітника міліції, який вимагав хабара від мешканця Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі облуправління СБУ, на початку травня до Управління СБУ в Харківській області звернувся мешканець м. Ізюм, який повідомив, що оперативний співробітник міського відділу міліції вимагає з нього гроші в сумі 500 дол. За цей хабар правоохоронець обіцяв не порушувати стосовно заявника кримінальну справу за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Зловмисника було затримано «на гарячому» – безпосередньо після отримання ним грошей від громадянина. Як з`ясувалося, правоохоронець умисно вводив заявника в оману, оскільки кримінальна справа на той час уже була порушена і можливостей вплинути на її хід у оперативника не було.

За матеріалами Управління СБУ Ізюмською міжрайонною прокуратурою стосовно співробітника міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України.