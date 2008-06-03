Луценко провів «чистку» в харківській міліції

Харків. 3 червня. УНІАН. Міністр внутрішнгіх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відсторонив від посад низку керівників різного рангу харківської міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції після наради з колективом обласної міліції.

За словами міністра, керіники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки натротрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

В результаті роботи спеціальної групи МВС, яка працювала в області з січня ц.р., сказав Ю.ЛУЦЕНКО, «ми виявили ряд резонансних справ, які ще будуть мати гучне завершення». Зокрема, повідомив він, «сьогодні чистка була достатньо серйозною: 10 начальників райвідділів відсторонені від посад за нереагування на заяви громадян і очевидне потурання на місцях діяльності кримінальних структур. Відсторонені від своїх посад 2 заступника начальника обласного главку і загалом ще близько 20 працівників різного рівня від лейтенанта до майора, які брали участь у кримінальних схемах або не виконували службових обов’язків по зупинці цих схем. В основному це підрозділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також ДАІ, «Беркут», Державна служба охорони тощо. Близько 40 чоловік сьогодні потрапили в наказ про відсторонення».

За словами міністра, після роботи аттестаційної комісії з Києва «в разі невідповідності» цих керівників звільнять, а в разі «допустимості перевиховання оголосять різного виду покарання».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив упевненість, що «жоден з працівників міліції, на якого є покази щодо участі або покриванню наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції».

«Мені відомо, в силу оперативних можливостей, адже по наркототрафіку в нас порушені не лише оперативно-розшукові справи, але й кримінальеі справи, що ці працівники, які мають зв’язки в місцевій політиці і, вважаючи себе безкарними, похваляються, що в судах уже все «заряджено» і вони будуть відновлені, як тільки Луценко їх звільнить. Нічого, я їх буду звільняти стільки, скільки буде потрібно. Але жоден з тих, на кого є покази затриманих по наркотрафіку, не залишиться працювати в міліції. Які б дзвінки, звідки б не надходили, які б рішення продажних суддів не виходили, вони не будуть парцювати в міліції. Інакше 14 тисяч міліціонерів ( чисельність харківської міліції – УНІАН) не повірять в те, що можна працювати по совісті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його слолвами, «14 тисячний колектив харківської міліції ганблять декілька десятків людей, які використовують службу для кришування, покривання злочинців, а інколи беруть кучасть у кримінальних схемах».

Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «З нашої точки зору, потребувала заміни керівництво служби внутрішньої безпеки, яка замість перевірки чистоти рядів міліції займалася зворотніми справами, не давала виконувати свої функції чесним працівникам міліції, примушуючи їх приймати неправові рішення в кримінальних справах і покриваючи різного роду злочинні схеми на території області. Ми її змінили (службу безпеки) декілька тижнів тому. Зараз особовий склад, який не дуже вірив у такі зміни, знаючи їхні зв’язки з політикою і фінансову міць, зараз зітхнули і дають серйозні покази на ті вражені місця в структурах харківської міліції, які не дають спокійно працювати людям і жити».

Міністр повідомив, що найближчими тижнями він планує поровести кілька, подібних харківській, нарад в інших областя[ України, і наступна, зокрема, пройде в Криму.