Добкін нагородив журналістів

Харків. 3 червня. УНІАН. Напередодні професійного свята, Дня журналіста, у міськвиконкомі відбувся урочистий прийом Харківського міського голови Михайло Добкіна.

Як повідомляє сайт міськради, М.Добкін привітав усіх присутніх та відзначив: «У вас дуже непроста професія, дуже часто багатьом з вас доводитися відстоювати свою точку зору, але саме з такими людьми рахуються, їх робота якісно відрізняється, і саме з такими людьми хочеться працювати і рухатися вперед. І я впевнений, що в цьому залі знаходяться саме такі люди. Ви формуєте думку більшої частини суспільства, а значить ви є величезною владою». Мер також вручив найкращим представникам професій Почесні грамоти міськвиконкому та Подяки міського голови, інформує сайт.

Почесною грамотою виконкому міської ради нагороджено:

Вадима Новака - ведучого програми «Иначе»

Світлану Галаур – власного кореспондента газети «Урядовий кур’єр»

Анну Дмитрієву – випускаючого редактора інформаційної служби новин Телеканалу Р1

Андрія Кравченка – журналіста ТОВ «Незалежна служба новин»

Дмитра Неймирка – редактора сайту «Настоящий дозор»

Подяками міського голови відзначено:

Дмитра Губіна – кореспондента газети «Новая демократия»

Георгія Кожемякіна – кореспондента газети «Харьковские известия»

Ларису Кошеварову – провідного фахівця відділення взаємодії з громадськістю та ЗМІ Університету цивільного захисту України

Людмилу Павленко – референта по взаємодії із ЗМІ КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода»

Ларису Холманську – кореспондента газети «Вечерний Харьков»