Держдума ревнує Україну до НАТО

Харків. 4 червня. УНІАН. Державна дума Російської Федерації пропонує в разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство і розглянути питання про вихід з нього Росії.

Як передає «Газета.ru», така пропозиція до керівництва країни міститься в заяві Держдуми, прийнятій сьогодні.

«Ми звертаємо увагу керівництва нашої країни на те, що дії української влади, зокрема, що стосується форсованих кроків з приєднання України до Плану дій зі вступу до НАТО, є недружніми щодо Росії і суперечать великому договору про дружбу і співпрацю між нашими країнами», - сказав голова думського комітету у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками Олексій ОСТРОВСЬКИЙ (фракція ЛДПР). На його думку, якщо офіційний Київ зробить нові кроки в цьому напрямку, і, зокрема, якщо на наступному саміті НАТО за ініціативою української сторони буде знов порушено питання про її приєднання до Альянсу, то «сама Україна ставить під сумнів дію російсько-українського договору».

Як повідомляв УНІАН, 5-6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочим візитом Росію. Під час візиту глава Української держави має намір обговорити з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ питання перебування на території України Чорноморського флоту РФ і рішення нашої держави щодо інтеграції в НАТО.