Президент привітав журналістів із професійним святом

Харків. 7 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав журналістів із професійним святом.

Привітання обнародуване на офіційному сайті глави держави.

За його словами, свобода слова є однією з найголовніших цінностей нашої молодої демократії. Саме тому українська нація потребує якісної, неупередженої та соціально вагомої інформації. Суспільство чекає від вас висвітлення актуальних проблем, фахових дискусій та об`єктивності.

Президент наголосив, що завдяки громадянській позиції журналістів і всього українського народу політична цензура в нашій країні відійшла у минуле. “Але ми не можемо допустити, щоб на зміну їй прийшла цензура грошей”, - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що журналістська спільнота завжди буде вірна своєму високому покликанню та професійній честі, що вона й надалі залишатиметься одним з рушіїв демократичних реформ і національного відродження Батьківщини.

Він закликав працівників медіа об`єктивно й переконливо інформувати суспільство і світ про глибинні соціально-політичні перетворення, про європейські та євроатлантичні перспективи України.

Глава держави побажав журналістам щастя, здоров`я, сміливості, натхнення, творчої енергії та нових досягнень.