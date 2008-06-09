Аваков нагородив журналістів

11:57, 09 червня 2008
Харьків
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З нагоди професійного свята

Харків. 9 червня. УНІАН. Під час святкування Дня журналіста голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ вручив відзнаки облдержадміністрації представникам засобів масової інформації Харківської області.

Як сказано у розпорядженні, підписаному керівником області, журналісти нагороджені «за вагомий особистий внесок у висвітлення актуальних питань економічного і соціального життя Харківської області, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня журналіста».

Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджені:

Оксана ПИЛЬКІНА - журналіст ТОВ «Харківські новини»

Тетяна СИРОМ’ЯТНИКОВА - головний редактор радіо-прес-центру «Печенізький край»

Євгенія ЦИНКЛЄР – головний редактор «Газета по-харьковски»

Дар’я ЮРОВСЬКА - головний редактор Харківської обласної державної телерадіокомпанії

Подяку голови облдержадміністрації отримали:

Ірина БИКОВА - головний редактор газети «Учитель» Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди

Іван  ГУЧЕНКО - редактор видання «Харківські новини»

Юлія ЖУРАВЛЬОВА - головний редактор інформаційної служби радіо «Нова хвиля»

Олені ЗЕЛЕНІНА - оглядач газети «Время»

Ірина КЛІМАН - журналіст проекту «Харківські вісті» ТРК «Фора»

Ліна КОПЕЦЬКА - відповідальний секретар газети «Слобідський край»

Ірині СТРЕЛЬНИК - редактор соціального відділу редакції газети «Вечірній Харків»

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО - редактор відділу публіцистики журналу «Березіль»

Вікторія ЧЕРНІКОВА - ведуча програми «Дитина має надію» регіональної телемовної компанії «Тоніс-Центр»

Цінним подарунком (годинником)

голови облдержадміністрації нагороджені:

Нонна ЗОТОВА - заступник головного редактора журналу «Лідери ХХІ сторіччя»

Тетяна ЛОГІНОВА - старший викладача кафедри телерепортерської майстерності Харківської державної академії культури

Михайло МЕЛЬНИК - завідувач відділу сільського господарства редакції «Селянської газети»

 

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