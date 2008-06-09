Аваков нагородив журналістів

З нагоди професійного свята

Харків. 9 червня. УНІАН. Під час святкування Дня журналіста голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ вручив відзнаки облдержадміністрації представникам засобів масової інформації Харківської області. Як сказано у розпорядженні, підписаному керівником області, журналісти нагороджені «за вагомий особистий внесок у висвітлення актуальних питань економічного і соціального життя Харківської області, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня журналіста». Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджені: Оксана ПИЛЬКІНА - журналіст ТОВ «Харківські новини» Тетяна СИРОМ’ЯТНИКОВА - головний редактор радіо-прес-центру «Печенізький край» Євгенія ЦИНКЛЄР – головний редактор «Газета по-харьковски» Дар’я ЮРОВСЬКА - головний редактор Харківської обласної державної телерадіокомпанії Подяку голови облдержадміністрації отримали: Ірина БИКОВА - головний редактор газети «Учитель» Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди Іван ГУЧЕНКО - редактор видання «Харківські новини» Юлія ЖУРАВЛЬОВА - головний редактор інформаційної служби радіо «Нова хвиля» Олені ЗЕЛЕНІНА - оглядач газети «Время» Ірина КЛІМАН - журналіст проекту «Харківські вісті» ТРК «Фора» Ліна КОПЕЦЬКА - відповідальний секретар газети «Слобідський край» Ірині СТРЕЛЬНИК - редактор соціального відділу редакції газети «Вечірній Харків» Тетяна ТЕРЕЩЕНКО - редактор відділу публіцистики журналу «Березіль» Вікторія ЧЕРНІКОВА - ведуча програми «Дитина має надію» регіональної телемовної компанії «Тоніс-Центр» Цінним подарунком (годинником) голови облдержадміністрації нагороджені: Нонна ЗОТОВА - заступник головного редактора журналу «Лідери ХХІ сторіччя» Тетяна ЛОГІНОВА - старший викладача кафедри телерепортерської майстерності Харківської державної академії культури Михайло МЕЛЬНИК - завідувач відділу сільського господарства редакції «Селянської газети»

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