Аваков нагородив журналістів
З нагоди професійного свята
Харків. 9 червня. УНІАН. Під час святкування Дня журналіста голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ вручив відзнаки облдержадміністрації представникам засобів масової інформації Харківської області.
Як сказано у розпорядженні, підписаному керівником області, журналісти нагороджені «за вагомий особистий внесок у висвітлення актуальних питань економічного і соціального життя Харківської області, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня журналіста».
Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджені:
Оксана ПИЛЬКІНА - журналіст ТОВ «Харківські новини»
Тетяна СИРОМ’ЯТНИКОВА - головний редактор радіо-прес-центру «Печенізький край»
Євгенія ЦИНКЛЄР – головний редактор «Газета по-харьковски»
Дар’я ЮРОВСЬКА - головний редактор Харківської обласної державної телерадіокомпанії
Подяку голови облдержадміністрації отримали:
Ірина БИКОВА - головний редактор газети «Учитель» Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди
Іван ГУЧЕНКО - редактор видання «Харківські новини»
Юлія ЖУРАВЛЬОВА - головний редактор інформаційної служби радіо «Нова хвиля»
Олені ЗЕЛЕНІНА - оглядач газети «Время»
Ірина КЛІМАН - журналіст проекту «Харківські вісті» ТРК «Фора»
Ліна КОПЕЦЬКА - відповідальний секретар газети «Слобідський край»
Ірині СТРЕЛЬНИК - редактор соціального відділу редакції газети «Вечірній Харків»
Тетяна ТЕРЕЩЕНКО - редактор відділу публіцистики журналу «Березіль»
Вікторія ЧЕРНІКОВА - ведуча програми «Дитина має надію» регіональної телемовної компанії «Тоніс-Центр»
Цінним подарунком (годинником) голови облдержадміністрації нагороджені:
голови облдержадміністрації нагороджені:
Нонна ЗОТОВА - заступник головного редактора журналу «Лідери ХХІ сторіччя»
Тетяна ЛОГІНОВА - старший викладача кафедри телерепортерської майстерності Харківської державної академії культури
Михайло МЕЛЬНИК - завідувач відділу сільського господарства редакції «Селянської газети»