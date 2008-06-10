Харків’яни погано платять за воду

Харків. 10 червня. УНІАН. Заборгованість за послуги холодного водопостачання на 01.05.2008 р. становить 106,8 млн. грн., з них 61,8 млн. грн. - борги населення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради з посиланням на начальника департаменту «Водозбут» КП «ПТП «Вода» Віля АДЕЛЬЯНОВА, практично кожний четвертий споживач має борг понад 100 грн.

За його даними, на сьогодні відшкодування собівартості послуги водопостачання тарифом становить 77,5%, тоді як на 1 січня 2008 р. цей показник дорівнював 84,5%.

На сьогодні понад 500 працівників підприємства обходять квартири боржників і особисто попереджають кожного про відповідальність за неоплату послуг водопостачання.

В. АДЕЛЬЯНОВ повідомив, що КП «Вода» вживає заходів щодо збільшення кількості подачі позовів. Він називає такі заходи крайніми, але відзначає, що підприємство вимушене до них вдаватися, у тому числі – і до відключення від централізованого водопостачання окремих квартир і приватних домоволодінь боржників.