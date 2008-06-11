Погода до кінця тижня

Харків. 11 червня. УНІАН. У четвер, 12 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях грозові дощі, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями сильний дощ. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

На решті території переважно без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій областях, Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°. Вітер в Україні південно-західний, південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укгрідрометцентрі.

13-14 червня - мінлива хмарність. У західних областях грозові дощі, 13 червня місцями град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах сильні дощі. Температура вночі 13 червня 11-16°, 14 червня 7-12°, вдень 18-23°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

На решті території 13 червня переважно без опадів, лише на Житомирщині, Вінниччині, а вдень і на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза; 14 червня короткочасні грозові дощі, вдень у центральних та південних областях подекуди сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с ( лише у Криму, а вночі і на Лівобережжі переважно без опадів). Температура вночі 12-17°, на півдні до 19°; вдень 13 червня 25-30°, 14 червня 21-26°, у східних областях, в Криму та Приазов`ї до 30°. Вітер в Україні південно-західний з переходом у західній половині на північно-західний, 5-10 м/с.

15- 16 червня - короткочасні дощі, грози, лише 15 червня у західних областях (окрім Карпатського регіону), у Криму та Приазов"ї переважно без опадів. Температура у західних областях вночі 8-14°, вдень 16-22°; на решті території вночі 11-17°, вдень 22-28°, 15 червня в Криму та Приазов"ї до 30°.

У Києві завтра вночі опади не очікується, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°. У Київській області - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

13 червня - вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, 14 червня короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 13 червня 25-30°, 14 червня 21-26°.

15-16 червня - короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 22-27°.