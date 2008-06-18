Український ОПК зростатиме після вступу до НАТО

Харків. 18 червня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР запевняє, що вступ України у Північноатлантичний альянс позитивно вплине на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це СХЕФФЕР заявив учора на прес-конференції у Києві.

“Негативні наслідки для українського ОПК після вступу країни до Альянсу – це черговий міф, який я хочу розвінчати. Україна має потужний, один із провідних у світі військово-промислових комплексів. Особливо це стосується авіаційної галузі, яка може отримати значні переваги в рамках НАТО”, - підкреслив СХЕФФЕР.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня делегація НАТО відвідала Харків, на який припадає велика доля українського ВПК.