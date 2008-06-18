Рекорди України: в 2007 р. житла людям – кіт наплакав

Харків. 18 червня. УНІАН. У 2007 році в Україні одержали житло 17 тисяч сімей. Це рекордно низьке число за останні 17 років, повідомляє Державний комітет статистики в Україні.

За даними Держкомстату, загальна площа житлового фонду України в 2007 році становила 1 млрд. 057,6 млн. кв. м. У середньому на одного жителя країни припадає 22,5 кв. м.

Торік в Україні налічувалося 19 млн. 183 тис. квартир, з них 3 млн. 693 тис. однокімнатні, 7 млн. 127 тис. двокімнатних, 6 млн. 339 тис. трикімнатних, 2 млн. 6 тис. чотирикімнатних і більше квартир.

При цьому в 2007 році було приватизовано 277,8 тис. квартир і одноквартирних будинків.

На кінець 2007 року на квартирному обліку перебували 1 млн. 252 тис. сімей і самотніх громадян.

Довідка УНІАН. У 2006 і 2005 роках житло в Україні одержали по 20 тис. сімей, у 2004 році – 23 тис. сімей. Найвищий показник зафіксований у 1990 році – одержали житло 235 тис. сімей.