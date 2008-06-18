Двох харків’ян накрила стіна

Харків. 18 червня. УНІАН. У вівторок близько 20.00 в Орджонікідзевському районі, на території приватного домоволодіння на бульварі Івана Каркача глиняна стіна сараю впала на двох чоловіків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, рятувальники, що прибули за лічені хвилини, за допомогою спеціальних інструментів визволили двох хлопців з-під завалу.

Один з них втік одразу після порятунку. Іншого, 1984 року народження, з травмами спіни та ніг швидка відвезла до лікарні невідкладної медичної допомоги.

Як стало відомо, хлопці допомагали сусіду розбирати сарай.