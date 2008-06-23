Добкін відпочине в Італії

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН пішов у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту міськради, М.ДОБКІН відпочиватиме 10 днів за кордоном - в Італії.

Згідно з розпорядженням на час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.