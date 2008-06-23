Добкін відпочине в Італії
11:09, 23 червня 2008Харьків
0 0
Згідно з розпорядженням на час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія Кернеса
Харківський міський голова Михайло ДОБКІН пішов у відпустку.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту міськради, М.ДОБКІН відпочиватиме 10 днів за кордоном - в Італії.
Згідно з розпорядженням на час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter