Добкін відпочине в Італії

11:09, 23 червня 2008
Харьків
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Згідно з розпорядженням на час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія Кернеса 

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН пішов у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного сайту міськради, М.ДОБКІН відпочиватиме 10 днів за кордоном - в Італії. 

Згідно з розпорядженням на час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

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