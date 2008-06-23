Фельдман хоче посадити Кернеса за хуліганство

Харків. 23 червня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ)

має намір звернутися до Президента України, Генерального прокурора, голови Верховної ради, Міністра внутрішніх справ, а також до Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, приводом для

такого звернення став недавній інцидент із нападом Г.КЕРНЕСА на керівника фракції «Наша Україна» в Харківській міськраді Андрія РУДЕНКА.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, хуліганський напад секретаря міськради на лідера однієї з

опозиційних фракцій - це безпрецедентна подія не лише для Харкова, а й для всієї України подія. «Якщо влада ніяк не відреагує на цей інцидент - це значить, що в Україні немає влади, а День Конституції, який наближається, - це просто зайвий вихідний», - сказав народний депутат.

О.ФЕЛЬДМАН закликає керівників фракцій БЮТ і «НУ» в Харківській міськраді

об`єднати свої зусилля, щоб хуліганський інцидент не зійшов Г.КЕРНЕСУ з рук. Народний депутат пропонує опозиційним фракціям міськради розглянути питання про блокування трибуни Харківської міськради доти, доки дії Г.КЕРНЕСА не отримають адекватної правової оцінки.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався 20 квітня на сесії міськради. На сесії виступив керівник фракції «НУ» А.РУДЕНКО і заявив, що в приміщенні міської ради Г.КЕРНЕС вдарив його і штовхнув його помічницю. За словами А.РУДЕНКА, це сталося після того, як він покинув залу засідань у зв’язку з тим, що його позбавили слова. Коли А.РУДЕНКО вже спускався сходами вниз, його наздогнав Г.КЕРНЕС і вдарив ногою зі спини. А.РУДЕНКО заявив, що Г.КЕРНЕС наніс йому слова образи і погрожував фізичною розправою.

Помічниця депутата А.РУДЕНКА Світлана СЕМКО сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН підтвердила всі факти, наведені в заяві керівника фракції. За її словами, А.РУДЕНКО звернувся до міліції, а також до лікарів. Вона стверджує, що «Г.КЕРНЕС навмисне цілився і влучив саме у хвору ногу А.РУДЕНКА».

Офіційна точка зору на інцидент з боку Г.КЕРНЕСА на сьогодні відсутня. В його приймальній повідомили, що секретар міськради перебуває у відпустці.

Відеозапис інциденту, який стався 20 червня в міськраді, розмістили на своїх сайтах місцеві видання, зокрема «Харківські новини» (http://kharkovnews.info/news/n842) та агентство телевізійних новин АТН (http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=23984).