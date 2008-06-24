Сьогодні Харків почує шокуючу правду про метрополітен

Прес-конференція в ПЦ «Майдан Свободи»

Харків. 24 червня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі «Майдан Свободи» пройде прес-конференція на тему «Шокуюча правда про Харківський метрополітен». Як повідомляє сайт прес-центру, прес-конференцію проведуть представники незалежної профспілки ХМП, заступники начальника ХМП Андрій ІВАНОВ, Микола ПОДУШКО, Микола МАКЄЄВ (заст. з будівництва), начальники Салтівського і Московського електородепо МП, машиністи, співробітники метрополітену. Початок прес-конференції о 15.30. Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15.

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