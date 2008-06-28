Харків. 28 червня. УНІАН. Сьогодні Україна відзначає 12-у річницю Конституції.

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави, спираючись на багатовікову історію українського державотворення та на світовий досвід, прийняла Основний Закон України - Конституцію, яка стала основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

У Києві в День Конституції України відбудеться традиційна церемонія покладання квітів до пам’ятників Т. Шевченку і М. Грушевському; святкові концерти в Центральному парку культури і відпочинку й у Парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав жителів області з національним святом.

«Нехай це свято принесе Вам відчуття радості і надії, миру і злагоди, служить доброю нагодою для духовного оновлення, згуртування на благородні справи в ім’я нашої держави та її народу», - йдеться у привітанні А.АВАКОВА.

Губернатор побажав «міцного здоров’я, оптимізму, щастя і добра, яке буде зігрівати серце і душу, а також благополуччя і добробуту, на сторожі яких стоїть Конституція!».

В рамках святкування річниці Конституції у Харкові А. АВАКОВ, його заступники, народні депутати України, керівництво міста та представники громадськості поклали квіти до пам`ятника Ярославу Мудрому біля Національної юридичної академії та до монументу Незалежності на площі Рози Люксембург.

Святкові зходи проходять також у всіх районах Харківської області.