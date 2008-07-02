Кернес заприсяг з`явитися на допит

Харків. 2 липня. УНІАН. Представники Харківського міського управління міліції вчора спробували примусово доставити секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА в Київ для допиту як свідка у кримінальній справі.

Підставою для цього стала постанова про привід Головного слідчого управління МВС України, яка була видана у зв`язку з тим, що пан КЕРНЕС кілька разів не з’являвся на допит по повістці. Сам Г. КЕРНЕС називає виклик у слідчий відділ незаконним.

Як повідомляє видання «Главное», близько 18.00 заступник начальника Харківського міськуправління міліції Олександр ЛАШИН увійшов у кабінет до КЕРНЕСА, де близько години проводив переговори з міським секретарем. Після переговорів представники правоохоронних органів покинули будинок Харківської міськради. Як повідомив О.ЛАШИН, секретареві міськради була вручена постанова про привід. «Ми досягли деяких домовленостей, - заявив він. - Геннадій КЕРНЕС пообіцяв з`явитися на допит».

Тим часом секретар міськради вважає, що його викликають у міліцію незаконно, а міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО використовує службове становище «для розправи» над ним. За словами Г.КЕРНЕСА, ще 24 червня він направив «слідчому Головного слідчого управління МВС КОЛЕСНИКУ» лист, у якому пояснив причини, з яких не зміг з`явитися на допит як свідок. Зокрема, він відзначив, що вже давав показання у цій справі і готовий співробітничати з правоохоронними органами й надалі, але в цей момент не може з`явитися на допит у Київ, оскільки виконує обов`язки мера Харкова замість Михайла ДОБКІНА, який перебуває у відпустці.