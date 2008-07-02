У катастрофі літака Ан-12 в Судані загинуло двоє харків`ян

Харків. 2 липня. УНІАН. У катастрофі літака Ан-12 в Судані загинули четверо українців, двоє з них харків`яни: командир Олександр МІРОШНИК та бортінженер Олександр ПРИСТУПА.

Колектив Фонду місцевої демократії (Харків) висловив співчуття президентові Фонду Ользі МІРОШНИК у зв`язку з трагічною загибеллю її чоловіка Олександра МІРОШНИКА.

За інформацією МЗС України, у Судані на околицях м. Малакаль розбився літак Ан-12. На борту літака перебувало вісім членів екіпажу, семеро з яких загинули. Серед загиблих чотири громадянина України, два - Судану, один - Вірменії.

За попередніми даними суданської влади, причиною авіакатастрофи стала гроза. Посольство України в Арабській Республіці Єгипет продовжує з`ясовувати обставини катастрофи. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби.