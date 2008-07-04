Кернес прикарманив Партію регіонів

Харків. 4 липня. УНІАН. Керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН прокоментував рішучі дії своєї фракції на позачерговій сесії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у офіційному повідомленні прес-служби БЮТ з приводу подій на позачерговій сесії міськради 3 липня.

Прес-служба нагадує, що «всі депутати від фракції БЮТ на знак протесту покинули залу засідань. Це трапилося після того, як мер Харкова Михайло ДОБКІН у грубій формі, порушуючи закон, заблокував розгляд питання про зняття Геннадія КЕРНЕСА з посади спікера міськради».

За словами Сергія СЬОМОЧКІНА, «міський голова в черговий раз продемонстрував, що по суті, є повністю підконтрольним об`єктом Геннадію КЕРНЕСУ». «У будь-якій нормальній країні такого спікера, як КЕРНЕС не те щоб не стали захищати, його самі б однопартійці виключили зі своїх лав. У нас же не тільки КЕРНЕС не одержав ніякого дисциплінарного стягнення, але навпаки його дії заохочуються. Навіть саме питання про його зняття не допускають до голосування. Все це говорить про те, що в Харкові Партія регіонів давно перетворилася на кишенькову політичну силу Геннадія КЕРНЕСА, і вони покривають темні справи один одного та маніпулюють простими регіоналами», - вважає С.СЬОМОЧКІН.

Також депутат СЬОМОЧКІН заявив, що у п’ятницю фракція БЮТ проведе спеціальну прес-конференцію, на якій розповість про свої подальші плани роботи в міськраді.

«Просто так сидіти й дивитися на свавілля, що діється, уже незмога. Справа ж не тільки в тій клоунаді, що влаштовує КЕРНЕС, справа ще в тому, що під її прикриттям відбуваються корупційні операції, від яких страждає весь Харків», - заявив С.СЬОМОЧКІН.