Салигін хоче скинути Стороженка

Харків. 4 липня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН не виключає причетності Сергія СТОРОЖЕНКА до вбивства народного депутата Євгена Кушнарьова і ініціюватиме його відставку з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації та першого віце-президента Федерації футболу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САЛИГІН заявив журналістам на пес-конференції.

В.САЛИГІН зазначив, що має достатньо інформації про різного роду зловживання С.СТОРОЖЕНКА, тому обласна рада планує порушити питання про усунення його з високих посад.

«Безумовно, планує, тому що політичному катові, «перевертню» не місце в Харківській облдержадміністрації. І тим більше, не місце в державних органах влади демократичної країни. Ми будемо домагатися його звільнення не тільки з облдержадміністрації. Ми будемо домагатися його звільнення з посади першого віце-президента Федерації футболу України. А також громадськість і світові правозахисні організації завірили мене в тому, що будуть домагатися його виключення з Юридичного департаменту УЄФА», - сказав В.САЛИГІН.

На його думку, «загибель Є.Кушнарьова - це не був нещасливий випадок, а було вбивство». «Не здивуюся, - заявив він, - якщо в ході судового розгляду з’ясується, що причетність до цього вбивства безпосередньо має заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Михайлович Стороженко або його соратники чи підлеглі, з якими він дуже тісно спілкувався на початку 90-х років».

В.САЛИГІН вважає, що слідство не врахувало всіх фактів при з’ясуванні обставин смерті Є.Кушнарьова.

«Ні для кого не є таємницею, що у зв’язку з терористичними актами, які відбуваються у світі, сьогодні технічна база дозволяє з кожного квадрату виявляти наявність телефонних номерів, які були присутні на час подій у цьому квадраті. На мій особистий розсуд, слідство не врахувало і не з’ясувало всіх, хто брав участь у полюванні, під час якого було вбито Євгенія Петровича Кушнарьова».

В.САЛИГІН зауважив при цьому, що «корені інформації», які дозволяють йому робити такі припущення та висновки, «знаходяться в доброму розумінні ситуації на Харківщині, знанні історії, ганебної історії зв’язків криміналітету з посадовими особами правоохоронних органів на Харківщині наприкінці 80-х – початку 90-х років».

Щоб не нашкодити слідству, він важає недоцільним давати таку інформацію про те, що слідство не виявило всіх учасників полювання (на якому був поранений Є.Кушнврьов – УНІАН), але твердо переконаний, що «не всі, хто брав участь в тому полюванні, сьогодні відомі судовому слідству». «Не можу сказати, - зазначив він, - що сьогодні є якісь претензії до слідства, яке керувалося тими обставинами, даними, які вони отримали від свідків. Але, як я вже зазначив, я переконаний, що не всі, хто брав участь, встановлені та дали свідчення».

«Я не виключаю, - ще раз наголосив В.САЛИГІН, - причетності, це моє припущення, Сергія Стороженка та його «підручних» з кримінальним минулим до вбивства Євгена Кушнарьова».

Він заперечив припущення журналістів, що говорив про пепребування С.Стороженка на місці полювання, де було поранено Є.Кушнарьова. «Для того, щоб бути причетним до злочину, не обов’язково знаходитися на місці злочину. Я не натякав на те, що він (С.СТОРОЖЕНКО – УНІАН) там знаходився».

Всі конкретні факти, які йому відомі, В.САЛИГІН пообіцяв «викласти слідчим органам».