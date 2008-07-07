Переможцем турніру з пляжного футболу став «Майндшер» (Київ)

Ігри Чемпіонату у Харкові пройшли вперше

Харків. 7 липня. УНІАН. Переможцем турнір Гран-прі «Чемпіонат України з пляжного футболу. Вища ліга – 2008», який проходив 4-6 линя у Харкові на території спортивно-оздоровчого комплексу «Аркада» (Олексіївський лугопарк), стала команда «Майндшер» (Київ). Як повідомили кореспоенденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, 2 місце посів «Метробуд» (Київ), 3 – Маріон (Одеса). Команда ЖБК, яка представляла Харків, посіла почесне 4 місце, а її воротар, став кращим воротарем турніру.

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