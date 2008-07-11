Тимошенко вистояла

Харків. 11 липня. УНІАН. Верховна рада України відмовилася висловити недовіру Кабінету міністрів України. За ухвалення резолюції про недовіру Кабінету Міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих в сесійній залі. Проти проголосували 32 народних депутата, утримався – 1, і не голосували – 49.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 народні депутати та 2 депутата від НУ-НС. При цьому фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.

Із фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” "за" відставку уряду голосували представники партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ та Юрій БУТ.

Всього у фракції НУ-НС “за” недовіру уряду проголосувало - 2, “проти” – 29, “утрималися” – 0, не голосували – 22, відсутні – 19.

У фракції Партії регіонів “за” проголосувало – 172 депутати, “проти” - 2 (Анатолій КІНАХ, Віталій ХОМУТИННІК), “утрималися” – 1 (Олександр ПЕКЛУШЕНКО). Не голосували – 0, Відсутні – 0.