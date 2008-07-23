Кернес не з`явився на допит в МВС

Станом на 10.00 секретар харківської міської ради Геннадій Кернес на допит до слідчого Головного слідчого Управління МВС не з`явився.

Джерела Сегодня повідомляють, що поки рішення про силовий привід Кернеса на допит не ухвалене, в ГСУ чекають його пояснень (можливо він не прийшов з поважних причин, наприклад, захворів і т.д.).

Газеті стало відомо, що окрім згаданої вище справи, пан Кернес є фігурантом ще двох: одне розслідує Харківська облпрокуратура (там йдеться про конфлікт з місцевим депутатом Р.), інше - генеральна прокуратура (про нанесення каліцтв панові М. ).

Нагадаємо, вчора, 22 липня в Харкові працівники міліції забезпечили примусовий привід Кернеса на допит.

За інформацією МВС, примусовий привід Кернеса був здійснений "у виконання ухвали слідчого у справі про замах на вбивство, яке знаходиться у провадженні Головного слідчого управління МВС України".

Близько 22:00 Геннадія Кернеса відпустили. Допит планували продовжити сьогодні о 9:00.