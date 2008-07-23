Слідчий - Кернесу: може бути й гірше

Харків. 23 липня. УНІАН. Сьогодні секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не з’явився на допит, призначений на 9.00, і зробив це свідомо, відмовившись отримати повістку, заявляє старший слідчий Головного слідчого управління МВС України.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За словами слідчого, він неодноразово викликав для допиту як свідка по кримінальній справі Г.КЕРНЕС, і у зв’язку з ігноруванням ним викликів до слідчого 22 липня було здійснено його примусовий привід до Головного слідчого управління МВС України, де його було допитано.

“По закінченню робочого дня допит було перервано та Геннадію Адольфовичу (КЕРНЕСУ) намагалися вручити повістку, відповідно до якої він повинен був з’явитися у Міністерство внутрішніх справ України 23 липня о 9-й ранку. Від отримання повістки він відмовився, тому йому дана повістка була оголошена вголос”, - зауважив слідчий .

Він попередив Г.КЕРНЕСА, що ігнорування викликів на допит до слідчого передбачає не лише примусовий привід, як це було вчора, а й інші правові наслідки.

Слідчий також повідомив, що очікує Г.КЕРНЕСА на допит в МВС України завтра, 24 липня, на 9.00.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Харкові працівники міліції затримали Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними міліції, - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідок у згаданій справі.

При цьому правоохоронці відзначають, що Г.КЕРНЕС «впродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (зокрема перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».