Завтра в Україні буде сухо

30 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, на крайньому півдні та на Закарпатті 25-29°, в Карпатах 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 31 липня -1 серпня у південній частині буде невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°. На решті території - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 31 липня у північних областях пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 31 липня 19-24°, 1 серпня 22-27°; на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, у західних областях переважно південно-східний, 5-10 м/с.

2- 3 серпня - без опадів, лише в західних, північних та Вінницькій областях 3 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.

У Києві 30 липня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

31-1 серпня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 31 липня пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 31 липня 19-24°, 1 серпня 22-27°.

2- 3 серпня - без опадів, лише вдень 3 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.