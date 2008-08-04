Донецьк, Дніпропетровськ і Харків лідирують у підготовці до Євро-2012

Київ. 4 серпня. УНІАН. Донецьк, Дніпропетровськ і Харків лідирують у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО під час круглого столу з питань підготовки української галузі охорони здоров’я до Євро-2012 у Києві.

“Об’єктивна ситуація така, що Донецьк, Дніпропетровськ і Харків є лідерами за всіма показниками”, - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Він зазначив, що для повної оцінки потрібно щодня вивчати динаміку робіт в кожному місті.

Водночас перший віце-президент ФФУ зауважив, що оскільки працює в Харкові, то це є його особистою думкою, а не офіційною позицією ФФУ.

Пояснюючи свою позицію, С.СТОРОЖЕНКО зазначив, що саме ці три міста лідирують з точки зору підготовки спортивної інфраструктури, сфери медичного забезпечення гостей та учасників Євро-2012. За його словами, в цих містах проводиться активна підготовка медичних закладів, забезпечення їх необхідними медпрепаратами та сучасною медичною технікою.