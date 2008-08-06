Газовики Харківщини вимагають підняти ціни

Харків. 6 серпня. УНІАН. Представники акціонерних товариств «Харківгаз» та «Харківміськгаз» провели на центральній площі Харкова мітинг, вимагаючи перегляду тарифу на транспортування газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації, з пікетувальниками зустрівся заступник губернатора Олег ШАПОВАЛАВ, котрий розділив стурбованість мітингуючих ситуацією в газотранспортній галузі. Він запевнив, що резолюція мітингу буде передана прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО.

Пікетувальники вимагали запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з транспортування газу і повного розрахунку за реалізоване блакитне паливо. У разі ігнорування цих вимог, вони мають намір припинити газопостачання споживачів (крім тих, відключення яких неможливо здійснити з технологічних причинах).

Акція у Харкові пройшла у рамках всеукраїнського протесту працівників газотранспортних підприємств у зв`язку з бездіяльністю влади щодо забезпечення сталого функціонування систем газопостачання України.