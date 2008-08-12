Українські прикордонники вилучили зброю у п’ятьох громадян Росії

Минулої доби українські прикордонники спільно з митними органами вилучили у п’яти громадян Росії зброю і боєприпаси, які ті незаконно перевозили через кордон.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю

Державної прикордонної служби України, зокрема, 51-річний житель Твері намагався незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску “Гоптівка”, що на Харківщині, пістолет із гумовими кулями “Стражник”, два магазини з трьома набоями до нього. Зброю росіянин перевозив у підлокітнику позашляховика “Тойота Прадо”. Пістолет і набої оцінено у 1 тис. 55 гривень, зброю вилучено разом з автомобілем, в якому її ховали. Позашляховик правопорушника оцінено у 250 тис. гривень. Конфіскат переданий митниці.

Крім того, повідомляє Держприкордонслужба, зброю було вилучено ще у чотирьох росіян у пунктах пропуску на території Криму, Харківської та Чернігівської областей. Вони незаконно перевозили три пістолети з гумовими кулями, 1 газовий пістолет і 20 набоїв до згаданої зброї. Двоє з правопорушників прямували в Україну.