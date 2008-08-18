На Харківщині згоріло 15 га ячменю

Минулими вихідними поблизу с. Костів Харківської області на ячмінному полі (площа 30 га) через необережне поводження з вогнем під час спалювання стерні виникла пожежа, внаслідок якої згоріло 15 га ячменю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зусиллями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідували. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області, яка встановлювала подробиці інциденту.

Загалом впродовж минулої доби в Україні зареєстровано 567 пожеж, у тому числі в житловому секторі 153 пожежі, на яких виявлено тіло загиблої особи.

Вогнем знищено 50 будівель, 4 одиниці автотракторної техніки та 69,7 тонн кормів.