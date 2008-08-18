”Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” по-Харківськи

Список з 8 районів Харківської області для участі у проекті “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» затверджено на Слобожанщині.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської обласної ради, його ухвалив комітет з відбору районів для участі в проекті.

Нарада представників комітету пройшла за участю міжнародного менеджера проекту Джейсингха Саха та заступника голови комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою Харківської обласної ради Володимир Цимбалюк. Вона підбила підсумки розгляду заявок на участь в проекті, отримані з 14 районів області. Головними критеріями є рівень бідності, забезпечення питною водою, медичне обслуговування, стан навколишнього середовища, енергозбереження, шкільний транспорт тощо.

Для участі в проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» відібрано Близнюківський, Первомайський, Великобурлуцький, Ізюмський, Сахновщинський, Нововодолазький, Золочівський, Богодухівський райони. Ще п`ять районів стануть резервними: Кегичівський, Зачепилівський, Дергачівський, Лозівський, Краснокутський.

Довідка УНІАН. Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» започатковано в Україні 5 вересня 2007 року. Місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначають пріоритети розвитку території, спільно планують та реалізують заходи для сталого розвитку свого села, селища чи міста.

Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Бюджет проекту складає ?13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - $400.000.