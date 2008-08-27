Добкін через ”Барабашовські” пожежі бореться з опонентами

Київ. 27 серпня. УНІАН. Повторна пожежа в торговому центрі «Барабашове» з початку року можна вважати новим методом політичної комунікації в Харкові.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому агентству УНІАН.

«Другу пожежу менш як за півроку на ТЦ «Барабашове», поза сумнівом, не можна вважати випадковістю або банальним результатом ігнорування правил протипожежної безпеки. Харків і без того вважався «кримінальною столицею», а зараз, схоже, підпали, стусани та матірщина стали новими методами політичної дискусії харківської «еліти», - вважає політолог.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, така екстраполяція кримінальних методів у політику не матиме позитивного результату для їх ініціаторів. «Повірити у випадковість нової пожежі на ТЦ «Барабашове» можуть тільки ті, хто вірить у 150% рейтинг харківського мера Михайла ДОБКІНА, порядність секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА і в те, що «бютівець» Олександр ФЕЛЬДМАН – командир партизанського загону НАТО в Харкові», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Думаю, що М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС винайшли нову технологію боротьби з опонентами. Це не так адмінресурс і чорний піар, як створення техногенних криз навколо бізнесу опонентів», - додав політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 серпня, вночі в Харкові на ринку «Барабашове» почалася пожежа. На момент прибуття пожежників вогнем бути охоплено майже 200 кв. м торгової площі. Пожежі було привласнено третю категорію складності. О 7.38 вогонь було локалізовано.

Власник ТЦ «Барабашове», народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що ситуація «очевидна»: «Достатньо лише поставити собі запитання – «Кому це вигідно?». Водночас він пообіцяв, що підприємці, потерпілі від пожежі, отримають допомогу в компенсації їхніх збитків.

У середині квітня цього року на «Барабашовому» вже сталася велика пожежа, під час якої вигоріло 1,5 тис. кв. м. Збитки підприємці оцінили в 10 млн. дол., а за фактом пожежі було порушено кримінальну справу.