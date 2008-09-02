Харківщина підтримає малий бізнес

На Харківщині розробляється програма підтримки малого підприємництва на 2009-2010 роки, реалізація якої дозволить збільшити кількість малих підприємств на 6% та на 15% кількості занятих у них.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного управління економіки Харківської облдержадміністрації Ігор РАЙНІН.

За його словами, з початку цього року кількість малих підприємств в області зросла на 5,6%, а кількість зайнятих в них – на 7,7%. За цими показниками, додав І.РАЙНІН Слобожанщина входить до п’ятірки найкращих регіонів України.

Довідка УНІАН. Зараз У Харківській області функціонує 21,1 тис. малих підприємств з чисельністю працюючих в них 120,7 тис. чол. Загалом кількість зайнятого населення у регіоні становить 1318,2 тис. чол.