Салигін кличе на підмогу Януковича

Харків. 4 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН запросив лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА разом з депутатами від парламентської фракції ПР взяти участь у роботі позачергової сесії Харківської облради, яка відбудеться 5 вересня в місті Лозова, та у спілкуванні з жителями Лозівського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, керівника облради змусили звернутися до В.ЯНУКОВИЧА події, які відбулися 27 вересня біля м. Лозова на 61-му арсеналі Міноборони України.

На думку В.САЛИГІНА, на місці надзвичайної події «склалася дуже складана ситуація, бо реальні наслідки подій, що відбулися на 61-му арсеналі біля міста Лозова, навмисно замовчуються. Має місце неконтрольована ситуація з розкиданими навколо військової частини та у населених пунктах боєприпасами, що являє значну реальну загрозу здоров’ю та життю мешканців населених пунктів, які опинилися біля місця катастрофи, насамперед, для дітей. Сільгосппідприємства, на полях яких розкидані боєприпаси, вимушені припинити роботи, у небезпеці знаходяться власники особистих господарств, на подвір’я до яких потрапила небезпечна вибухівка».

В.САЛИГІН вважає, що «замовчуються також соціальні та екологічні проблеми, пов’язані із ситуацією, що сталася. На складах знаходиться 222 тонни нерозпізнаних хімічних та отруйних речовин, що мають ознаки зовнішніх ушкоджень. Приховуються можливі віддалені непередбачені наслідки, які, не виключено, у подальшому можуть розвиватися за сценарієм екологічної катастрофи на кшталт Чорнобильської».

«Органи виконавчої влади, - йдеться у звернені, - на жаль, не надають постраждалим необхідної фінансової допомоги, лунають тільки порожні обіцянки, що все буде зроблено, а насправі люди залишились сам на сам з лихом, яке їх спіткало. Люди вже не вірять у допомогу влади, на сьогоднішній день до бюджетів Лозівської міськради та Лозівського району не надійшло жодної копійки».

Голова облради зазначає, що «Харківщина завжди була серед тих, хто першими відгукалися на горе в інших регіонах нашої країни – будь то аварії на шахтах або повені, перекидання цистерн з аміаком чи жовтим фосфором. Але коли лихо спіткало Харківщину, на превеликий жаль, вищі посадові особи держави, які за своїми прямими обов’язками повинні вирішувати проблеми громадян, більше переймаються політичними дрязгами та зустрічами із заокеанськими емісарами».

Як повідомили у прес-службі, одним з головних на сесії має стати розгляд питання про ситуацію, що склалася внаслідок надзвичайних подій у Лозівському районі, шляхи подолання її наслідків та надання допомоги потерпілим.