Салигін обіцяє «вибити» 5 млн. грн. для Лозової

Харків. 5 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН упевнений в тому, що депутати сьогодні на позачерговому засіданні у м. Лозова ухвалять рішення про виділення субвенції в розмірі 5 млн. грн. для надання допомоги постраждалим від вибухів на 61-му арсеналі Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН про це В.САЛИГІН заявив на спільному засіданні членів Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові Харківської обласної ради та Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, яка відбулася 4 вересня в Лозовій.

В.САЛИГІН зазначив, що необхідні гроші будуть зняті з інших статей обласного бюджету (наприклад, кошти для Держпрому) і переведені на рахунки Лозівського району та м. Лозова. В іншому разі голова облради пригрозив залишити депутатів без зарплати та автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в Лозовій під головуванням керівника Харківської облради Василя САЛИГІНА відбулося спільне засідання членів Консультативно-дорадчої ради при голові обласної ради та представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Учасники зборів обговорили питання про ситуацію, що склалася внаслідок пожежі на території 61-го арсеналу МОУ, а також про надання допомоги постраждалим та недопущення таких подій у Балаклійському та інших районах області, де розташовані подібні склади зброї.