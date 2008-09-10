Погода на 11-15 вересня

Харків. 10 вересня. УНІАН. 11 вересня, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. У східній частині та в Криму, а вдень місцями і в північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східній частині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень 21-26°, у північних областях 14-19°; в Карпатах вночі 4-9°тепла, вдень 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12-13 вересня спостерігатиметься подальше похолодання: температура вночі у північній половині - 3-8° тепла (13 вересня в західних областях на ґрунті подекуди заморозки 0-2°), в південній половині 6-11° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень у північних областях 8-13°, на решті території 12-17°, у південних областях, 12 вересня і на Закарпатті 18-23°, в Криму до 25°. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Місцями (у північних областях повсюди) очікується невеликий дощ; вдень 13 вересня у південній частині помірні дощі, окремі грози.

14-15 вересня буде холодна погода з температурою вночі 3-9° тепла (у західній, а 15 вересня і північній частині на ґрунті, в Карпатах і в повітрі місцями заморозки 0-3°), 14 вересня у південних та східних областях 5-11° тепла; вдень у північній половині 9-15° (в Карпатах 4-9° тепла), на решті території 14-20°; в Криму вночі 14 вересня 12-17°, 15 вересня 8-13°, вдень 17-22°. 14 вересня у східній, а вночі і в південній частині пройдуть дощі, на решті території вночі можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. 15 вересня переважно без опадів, лише вдень в Карпатах та на Прикарпатті часом пройдуть дощі.

У Києві та області 11 вересня утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

12-13 вересня очікується подальше похолодання: температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. Часом можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

14- 15 вересня буде холодна погода з температурою вночі 3-8° тепла, 15 вересня на ґрунті подекуди заморозки 0-3°; вдень 9-15° тепла. Без істотних опадів, лише вночі 14 вересня пройде невеликий дощ.