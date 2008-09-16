Помер один із засновників гурту «Pink Floyd» (фото)

Харків. 16 вересня. УНІАН. Пішов із життя один із засновників легендарного гурту «Pink Floyd» - клавішник Річард Райт. Рок-музикант помер на шістдесят шостому році.

За оцінками критиків, клавішні партії Річарда Райта є однією з особливих рис музичного стилю рок-гурту. Райт є автором багатьох легендарних композицій «Pink Floyd». У вісімдесят першому Райт на кілька років полишив гурт через проблеми в особистому житті та у відносинах з колегами. Три роки тому Річард Райт взяв участь у концерті «Pink Floyd» у лондонському Гайд-Парку, тоді для благочинного концерту усі учасники рок-гурту воз`єдналися. Смерть Річарда - друга в історії гурту: у дві тисячі шостому, помер перший лідер Pink Floyd - Сід Барретт.

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