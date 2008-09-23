В області вироблено 6,8 тис. т цукру

Харків. 22 вересня. УНІАН. Станом на 22 вересня в Харківській області вироблено 6,8 тис. тонн цукру.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, в господарствах області триває збір цукрового буряка. Станом на 22 вересня цього року цукровий буряк зібраний на площі 1,6 тис. га, що становиить 6% від запланованих площ (27,89 тис. га). Накопано 39,1 тис. тонн коренеплодів. Середня врожайність становить 243 ц/га порівняно з 234 ц/га в 2007 році.

На цукрові заводи Харківщини вивезено 37,1 тис. тонн коренеплодів. Вироблено 6,78 тис. тонн цукру, повідомив В.ЗВЄРЄВ.