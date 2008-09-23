Харківщина презентує свій потенціал у Санкт-Петербурзі

Харків. 23 вересня. УНІАН. 22 провідні підприємства та установи Харківщини представили свої можливості на XII Міжнародному форумі «Российский промышленник», який проходить у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Свій інноваційно-інвестиційний потенціал та експортних можливостей в С-Петербурзі презентують, зокрема, Харківський авіаційний завод, ВАТ «Електроважмаш», ВАТ «Харківський тракторний завод», ЗАТ «Південкабель», ВАТ «Система», ВАТ «Турбогаз», ВАТ «Холодпром», 6 харківських фармацевтичних фірм, Національний технічний університет «ХПІ», Харківський Національний університет радіоелектроніки та ще 5 вищих навчальних закладів та наукових організацій Харківщини.

В рамках візиту відбулася зустріч делегації Харківщини з керівництвом Уряду Ленінградської області. В ході переговорів було презентовано потенціал та ділові пропозиції у сфері промисловості, транспорту та інфраструктури, паливно-енергетичного сектору, освіти та науки, а також розглянуто перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва.

За словами заступника голови Харківської ОДА Ярослава ЮЩЕНКА, який очолює офіційну делегацію області, Харківська область готова розглядати різні варіанти співпраці з Ленінградською, насамперед розвиток кооперації, створення спільних підприємств, реалізацію спільних інвестиційних проектів, в тому числі в рамках підготовки Харківщини до Євро – 2012.

За результатами переговорів підписано Протокол зустрічі, який передбачає обмін пропозиціями щодо підготовки Угоди про співробітництво між Харківською областю України та Ленінградською РФ з урахуванням пропозицій профільних управлінь та комітетів. Крім того, було підписано Угоду про співробітництво між Харківською та Ленінградською торгово-промисловими палатами.