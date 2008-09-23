Сьогодні частина Харкова залишається без гарячої води

Харків. 23 вересня. УНІАН. Сьогодні частина Харкові залишилася без гарячої води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, проблеми виникли через відключення від газопостачання ТЕЦ-4 – перевищено ліміти споживання газу.

Ще раніше від газопостачання були відключені ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5.

У міськвиконкомі зазначили, гаряча вода відсутня практично у всьому місті. Передусім називають Червонозаводський, Фрунзенський, Орджонікідзевський та Комінтернівський райони. Якщо вода десь і є, то ледь тепла. «Коли увімкнуть воду – невідомо», - відповів співрозмовник агентства.

Представники «Харківських теплових мереж» стверджують, що все зроблено на прохання газовиків: у мережах упав тиск газу, і вони попросили скоротити його споживання, аби запобігти аварій.

За інформацією ХТМ, гаряча вода відсутня в 445 будинках міста, що становить близько 10% від всієї кількості житла.

В ХТМ зазначили, що проблема з гарячою водою буде розв’язана вже сьогодні.