Шенцев: відставка Авакова сьогодні не вигідна Партії регіонів

Харків. 24 вересня. УНІАН. На черговій сесії Харківської облради, призначеній на кінець жовтня, питання про недовіру голові ХОДА Арсену АВАКОВУ розглядуватися не буде.

Так коментує події керівник обласної організації Партії регіонів, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ, повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «Дозор».

За його словами, на цьому етапі відставка губернатора нічого не принесе.

«Зараз практично зі стовідсотковою впевненістю можна сказати, що губернатором – після можливої відставки АВАКОВА – не стане представник нашої політичної сили. Так навіщо тоді розгойдувати і без того неспокійну ситуацію в Харкові? – сказав Д.ШЕНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, чергова сесія Харківської облради, яка запланована на 29 вересня,

має заслухати звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету і здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень за ІІ-ІV квартал 2006 р. та 2007 рік.

Після звіту А.АВАКОВА в 2006 р. Харківська облрада нинішнього скликання висловила недовіру губернатору. Верховний суд України це рішення облради визнав незаконним.