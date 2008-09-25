Вартість землі на Харківщині зростає

Харків. 24 вересня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 15 по 21 вересня ц.р. зросла на 0,36% (9 дол.) - до 2566 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 0,42% (11 дол.) - до 2652 дол./сотка, у Дергачівському районі - на 0,16% (4 дол.) - до 2560 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 0,68% (10 дол.) - до 1481 дол./сотка.

Аналіз компанії провадиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за серпень 2008 р. зросла на 3,91% (94 дол.) - до 2510 дол. за сотку.