Відкрилася виставка «Авіасвіт ХХI»

Харків. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні в Україні відкрився VI Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХI».

Як повідомляє Урядовий портал, місце проведення заходу: Київська обл., смт Гостомель, аеропорт «Київ-Антонов».

В авіасалоні беруть участь близько 200 компаній з 20 країн світу.

Цього року на виставці представлені зразки сучасної авіакосмічної техніки, обладнання для аеропортів та різних послуг.

Також в експозиції представлені понад 70 літаків і гелікоптерів.

В рамках авіасалону відбудеться демонстрація польотів.