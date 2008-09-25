Відкрилася виставка «Авіасвіт ХХI»
12:25, 25 вересня 2008Харьків
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В експозиції - 70 літаків гелікоптерів
Харків. 25 вересня. УНІАН. Сьогодні в Україні відкрився VI Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХI».
Як повідомляє Урядовий портал, місце проведення заходу: Київська обл., смт Гостомель, аеропорт «Київ-Антонов».
В авіасалоні беруть участь близько 200 компаній з 20 країн світу.
Цього року на виставці представлені зразки сучасної авіакосмічної техніки, обладнання для аеропортів та різних послуг.
Також в експозиції представлені понад 70 літаків і гелікоптерів.
В рамках авіасалону відбудеться демонстрація польотів.
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