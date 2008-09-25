Фельдман запускає проект «Захистимо дитинство»

Харків. 25 вересня. УНІАН. 1 жовтня за ініціативою Міжнародного доброчинного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» стартує національний інформаційний проект «Захистимо дитинство», мета якого – допомогти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, знайти сім`ю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду, в рамках проекту на «5 каналі» будуть показані історії дітей, які залишилися без опіки батьків, і знаходяться в інтернатах.

У проекті візьмуть участь діти різного віку, але акцент буде зроблений на дітях 10-18 років як на найбільш складній щодо усиновлення і створення прийомних родин категорії.

У першій частині інформаційної кампанії в проект будуть залучені діти з інтернатів Харківської області. Надалі планується охопити интернатні заклади інших областей України. В кінці кожного ролика буде вказаний телефон служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА), де можна буде одержати додаткову інформацію як про дітей, так і про порядок процедури усиновлення. (Автори проекту вказують, що на сьогодні Харківській області проживають 5 тис. 700 дітей, позбавлених батьківської опіки, тоді як по Україні ця цифра складає більше 100 тис.).

Інформаційні ролики транслюватимуться щодня, термін дії проекту – необмежений. Історії про дітей також будуть розміщені на інтернет-сайті МБФ «Фонд Олександра Фельдмана». Організатори планують, що до проекту, який здійснюється в співпраці з Міністерством України у справах сім`ї, молоді і спорту, залучаться і інші загальноукраїнські і регіональні ЗМІ.

Кажучи про новий проект, президент Фонду, народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН підкреслив, що його мета - знайти сім`ю кожній дитині, позбавленій батьківської турботи, і щоб застаріла інтернатна система виховання припинила своє існування.

«Всі розмови про толерантність будуть марними, якщо суспільство не зможе дати те необхідне, чого потребують діти – турботу, тепло, материнські руки. Адже саме діти – найбільш чутлива і вразлива соціальна категорія, яка згодом формує життєві принципи дорослого світу. Скривджені і кинуті діти – це міна сповільненої дії під соціальні засади і здоров`я нації. Ми просто зобов`язані забезпечити дітям «дитяче» життя, а не боротьбу за виживання», - вважає А.ФЕЛЬДМАН.