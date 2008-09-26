Євро-2012 пройде в Україні та Польщі
16:14, 26 вересня 2008Харьків
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Остаточна ухвала УЄФА
Харків. 26 вересня. УНІАН. Україна та Польща лишаються співгосподарями футбольного чемпіонату Євро-2012
Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет УЄФА, повідомляє сайт Football365.сom.
Водночас інспектори УЄФА висловили критичні зауваження з приводу темпів підготовки. Тим не менш, рішення УЄФА є остаточним, і після цього можна вже не боятися, що Євро-2012, як це припускалося раніше, можуть відібрати в України та Польщі та віддати якісь третій країні.
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