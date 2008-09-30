В області намолочено 3,4 млн т зерна

Харків. 30 вересня. УНІАН. В Харківській області на сьогодні намолочено 3 млн. 367 тис. тонн зерна, що є одним з найкращих показників в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА, станом на 30 вересня підприємства агропромислового розвитку області намолотили 3 млн. 367,7 тис. тонн зернових культур.

За його даними, на сьогодні зернові в області зібрані на площі 831,2 тис. га, що становить 84% до загальної площі збирання (991,7 тис. га). Середня врожайність становить 40,57 ц/га (минулого року - 24,4 ц/га).

В.ЗВЄРЄВ зазначив, що за обсягами вирощеного врожаю Харківська область другий рік поспіль є одним з лідерів в Україні.