Аваков не коментує Указу Президента

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до указу глави держави Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної ради, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що не збирається обговорювати або оцінювати рішення Президента - воно є, і його необхідно виконувати.

Про це повідомляє сайт ОДА.

«Думаю, що вибори пройдуть демократично і спокійно згідно з тими законами, які діють в Україні. Я не бачу будь-яких політичних сил або об`єднань, які блокуватимуть вибори чи якось намагатися спотворити їхній хід», - сказав А.АВАКОВ.

Як житель України і державний службовець, голова облдержадміністрації сподівається, що парламент, який оберуть 7 грудня, нарешті буде стабільним, у ньому нарешті утвориться національна коаліція, яка, в першу чергу, працюватиме на інтереси народу України, повідомляє сайт.