Розпочато збір речей для дітей-сиріт

Харків. 13 жовтня. УНІАН. «Допоможемо дітям разом!» – під таким девізом розпочалася друга щорічна благодійна акція випускників програми Обмін майбутніх лідерів.

Волонтери збирають одяг, взуття, іграшки, розвиваючі ігри та книги для дітей-сиріт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори, акція розпочалася у понеділок, 13 жовтня, і проходитиме до 1 листопада. Речі, що будуть зібрані в ході акції, волонтери передадуть у Зеленогайський дім дитини, Краснокутський дошкільний притулок та Богодухівський навчально-виховний комплекс для дітей-сиріт. Вік дітей, які отримають зібрані речі, - від немовляти до 18 років.

Пункт збору речей знаходиться в приймальні медико-реабілітаційної служби «Лікар Костюк» за адресою: вулиця Тринклера, 6, кабінет 47. Одяг, взуття, ігри, книги та іграшки в гарному стані можна приносити з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 (в суботу – до 13:00).

Довідка. Акція проходить в рамках проекту «Обмін концертами» (http://www.concertexchange.at.ua). Акцію організують випускники програми Обмін майбутніх лідерів за підтримки медико-реабілітаційної служби «Лікар Костюк» та будівельної фірми «Синт».

Обмін майбутніх лідерів (Future Leaders Exchange, FLEX) – одна з програм культурного і освітнього обміну між Україною і США, яка надає українським школярам можливість протягом року навчатися і жити в США. Програма існує в Україні 15 років і нараховує понад 3000 випускників. Обмін майбутніх лідерів спонсорується Держдепартаментом США і підтримується Міністерством освіти і науки України. Адміністратором Обміну майбутніх лідерів в України виступає організація Американські ради з міжнародної освіти, веб-сайт якої знаходиться за адресою http://www.americancouncilskyiv.org.ua.