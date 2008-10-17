Янукович обурений, що на Сході дітей змушують вивчати українську мову
Він вважає це «знущанням»
Харків. 17 жовтня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обурений, що на сході України дітей змушують вивчати українську мову, і називає це «знущанням».
Про це він заявив у четвер в Донецьку, виступаючи на ХІХ обласній конференції Партії регіонів.
Говорячи про «функціонування російської мови на російськомовних територіях», В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що «люди, навіть діти, які пішли до першого класу, і ніколи не говорили українською, зазнають знущань».
«Їх зараз змушують розмовляти українською мовою. Вони приходять додому, плачуть і не хочуть йти до школи, і таких прикладів дуже багато. Студентів з південного сходу України стало набагато менше через одну причину, що вони не можуть пройти тести українською мовою», - емоційно сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також висловив обурення з приводу дублювання в кінотеатрах фільмів українською мовою. «Це ж посміховисько, коли ми дивимось шедеври кіно, але через незграбний, жахливо непрофесійно підготовлений дубляж їх дивитися неможливо», - підсумував лідер Партії регіонів.