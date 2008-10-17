Янукович обурений, що на Сході дітей змушують вивчати українську мову

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обурений, що на сході України дітей змушують вивчати українську мову, і називає це «знущанням».

Про це він заявив у четвер в Донецьку, виступаючи на ХІХ обласній конференції Партії регіонів.

Говорячи про «функціонування російської мови на російськомовних територіях», В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що «люди, навіть діти, які пішли до першого класу, і ніколи не говорили українською, зазнають знущань».

«Їх зараз змушують розмовляти українською мовою. Вони приходять додому, плачуть і не хочуть йти до школи, і таких прикладів дуже багато. Студентів з південного сходу України стало набагато менше через одну причину, що вони не можуть пройти тести українською мовою», - емоційно сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив обурення з приводу дублювання в кінотеатрах фільмів українською мовою. «Це ж посміховисько, коли ми дивимось шедеври кіно, але через незграбний, жахливо непрофесійно підготовлений дубляж їх дивитися неможливо», - підсумував лідер Партії регіонів.